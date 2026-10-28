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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono legt Quartalsergebnis vor
Tokyo Tatemono lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 45,62 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,63 Prozent erhöht. Damals waren 43,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tokyo Tatemono in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 140,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 90,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 320,54 JPY im Vergleich zu 283,08 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 525,81 Milliarden JPY, gegenüber 474,59 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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