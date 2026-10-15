Tokyo Metro Aktie 138532711 / JP3583900000
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Tokyo Metro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tokyo Metro wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 17,67 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 21,71 JPY je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 107,36 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 104,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 88,40 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 101,63 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 436,54 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 422,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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