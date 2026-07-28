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Tokio Marine Holdings Aktie 1306037 / JP3910660004

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tokio Marine stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tokio Marine Holdings
43.90 EUR 0.92%
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Tokio Marine wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 107,97 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 243,46 JPY erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 12,43 Prozent auf 1.850,00 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.112,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 497,51 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 279,35 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8.473,98 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 8.766,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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