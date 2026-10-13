Toivo Group Aktie 111913237 / FI4000496716
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Toivo Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Toivo Group wird voraussichtlich am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Toivo Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,023 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 55,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 21,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,8 Millionen EUR umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,058 EUR, gegenüber 0,070 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 81,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 61,7 Millionen EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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