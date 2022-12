Erste Schätzungen: TOHO präsentiert Quartalsergebnisse

TOHO präsentiert in der voraussichtlich am 12.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2022 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 44,70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 28,84 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 60,49 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,57 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 209,34 JPY, gegenüber 167,24 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 243,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 228,37 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch