Erste Schätzungen: TOHO PHARMACEUTICAL informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOHO PHARMACEUTICAL wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 43,15 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 45,51 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 398,67 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 392,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 177,95 JPY, während im vorherigen Jahr noch 271,18 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.622,87 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.553,36 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch