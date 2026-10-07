Tobii AB Aktie 27906587 / SE0002591420
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Tobii AB legt Quartalsergebnis vor
Tobii AB wird voraussichtlich am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,150 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,210 SEK je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 140,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 11,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,430 SEK, gegenüber -0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 648,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 834,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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