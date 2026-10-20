TKO GROUP Aktie 129571217 / US87256C1018
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TKO GROUP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TKO GROUP lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,19 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 153,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,470 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TKO GROUP in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 1,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,26 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,82 Milliarden USD, gegenüber 4,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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