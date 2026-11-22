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22.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems lädt voraussichtlich am 07.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,535 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 EUR je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 630,3 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 584,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 EUR, gegenüber 1,65 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,17 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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