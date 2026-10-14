Erste Schätzungen: Titan International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Titan International wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Titan International für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,048 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 466,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 448,8 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,120 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch