Erste Schätzungen: TimkenSteel gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TimkenSteel wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,298 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 56,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 12,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 345,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 305,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,863 USD, gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,30 Milliarden USD im Vergleich zu 1,16 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch