Thule Group AB Aktie 26104958 / SE0006422390
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Thule Group AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Thule Group AB wird voraussichtlich am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,30 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Thule Group AB einen Gewinn von 2,91 SEK je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,62 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 3,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Thule Group AB einen Umsatz von 2,53 Milliarden SEK eingefahren.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,56 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,33 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,56 Milliarden SEK, gegenüber 10,43 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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