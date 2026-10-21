Erste Schätzungen: Thryv stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Thryv öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,158 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Thryv in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 27,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 145,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 201,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,570 USD, gegenüber 0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 616,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 785,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch