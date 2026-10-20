Erste Schätzungen: ThredUp A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ThredUp A präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,045 USD. Dies würde einen Verlust von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem ThredUp A -0,030 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 88,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,2 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,168 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,170 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 346,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 310,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch