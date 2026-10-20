Thomson Reuters Aktie 155117179 / CA8849038812
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Thomson Reuters stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Thomson Reuters lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Thomson Reuters die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,27 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Thomson Reuters noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 CAD in den Büchern gestanden.
Thomson Reuters soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,67 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,23 CAD aus. Im Vorjahr waren 4,67 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 11,37 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 10,45 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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