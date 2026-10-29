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29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: THK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
THK wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 99,76 JPY aus. Im letzten Jahr hatte THK einen Gewinn von 13,66 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll THK in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 83,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 91,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 467,46 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -618,660 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 320,23 Milliarden JPY, gegenüber 240,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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