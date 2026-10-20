Erste Schätzungen: Thinkific Labs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Thinkific Labs stellt voraussichtlich am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Thinkific Labs für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,022 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 18,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 25,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,017 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 75,1 Millionen USD, gegenüber 102,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch