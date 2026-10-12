The Simply Good Foods Aktie 37458229 / US82900L1026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Simply Good Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
The Simply Good Foods stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,413 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Simply Good Foods in dem im August abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 327,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 369,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,02 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu The Simply Good Foods Co Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: The Simply Good Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Ausblick: The Simply Good Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.06.26
|Erste Schätzungen: The Simply Good Foods stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)