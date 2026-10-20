The New York Times Aktie 956840 / US6501111073
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The New York Times gewährt Anlegern Blick in die Bücher
The New York Times äussert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,640 USD je Aktie gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 767,2 Millionen USD gegenüber 700,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD im Vergleich zu 2,09 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,11 Milliarden USD, gegenüber 2,82 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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