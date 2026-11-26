|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Lovesac Company Registered präsentiert Quartalsergebnisse
The Lovesac Company Registered öffnet voraussichtlich am 10.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,685 USD. Das entspräche einem Gewinn von 4,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,720 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 144,0 Millionen USD gegenüber 150,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,13 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 698,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 697,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu The Lovesac Company Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: The Lovesac Company Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.09.26
|Ausblick: The Lovesac Company Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.06.26
|Ausblick: The Lovesac Company Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu The Lovesac Company Registered Shs
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.