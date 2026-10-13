The Hanover Insurance Group Aktie 2350628 / US4108671052
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Hanover Insurance Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Hanover Insurance Group wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,52 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Hanover Insurance Group ein EPS von 4,90 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,81 Prozent auf 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte The Hanover Insurance Group noch 1,67 Milliarden USD umgesetzt.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 20,41 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 18,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,65 Milliarden USD, gegenüber 6,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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