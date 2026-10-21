The GEO Group Aktie 24795082 / US36162J1060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The GEO Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
The GEO Group wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,347 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 770,9 Millionen USD – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The GEO Group 682,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,82 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,99 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,63 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu The GEO Group Inc
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: The GEO Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: The GEO Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: The GEO Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: The GEO Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu The GEO Group Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.