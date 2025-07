Erste Schätzungen: The Federal Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Federal Bank öffnet voraussichtlich am 02.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,046 USD. Das entspräche einer Verringerung von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 57,22 Prozent auf 393,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 918,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 33 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,203 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 29 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,73 Milliarden USD, gegenüber 3,79 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch