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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Cheesecake Factory stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Cheesecake Factory
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The Cheesecake Factory wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,888 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,55 Prozent erhöht. Damals waren 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Cheesecake Factory in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 990,4 Millionen USD im Vergleich zu 907,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,55 USD im Vergleich zu 3,06 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 4,02 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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