Erste Schätzungen: The Aarons Company legt Quartalsergebnis vor

The Aarons Company lädt voraussichtlich am 26.10.2021 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2021 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,596 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Aarons Company 1,13 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,16 Prozent auf 431,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 441,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,02 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,73 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch