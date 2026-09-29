TF Bank AB Registered Shs Aktie 147069634 / SE0025666969
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29.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TF Bank Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TF Bank Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,22 SEK je Aktie gegenüber 2,70 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
TF Bank Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 958,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,94 SEK, gegenüber 9,92 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 3,69 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,93 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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