Erste Schätzungen: Texas Pacific Land stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Texas Pacific Land stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,59 Prozent auf 251,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Texas Pacific Land noch 203,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,24 USD aus. Im Vorjahr waren 6,97 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 798,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch