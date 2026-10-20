Texas Pacific Land Aktie 59176900 / US88262P1021
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Texas Pacific Land stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Texas Pacific Land stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,59 Prozent auf 251,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Texas Pacific Land noch 203,1 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,24 USD aus. Im Vorjahr waren 6,97 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 798,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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