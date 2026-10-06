Erste Schätzungen: Texas Instruments stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Texas Instruments wird voraussichtlich am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

26 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,42 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 63,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,48 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 25 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,92 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 24,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 4,74 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,51 USD, gegenüber 5,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 21,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,68 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch