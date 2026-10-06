Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Texas Instruments stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Texas Instruments wird voraussichtlich am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
26 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,42 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 63,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,48 USD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 25 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,92 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 24,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 4,74 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,51 USD, gegenüber 5,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 21,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,68 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Texas Instruments stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.10.26
|Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments behauptet sich am Abend (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Texas Instruments Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Texas Instruments (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Instruments von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.ch)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.