Erste Schätzungen: Teva Pharmaceutical Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teva Pharmaceutical Industries stellt voraussichtlich am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Teva Pharmaceutical Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 ILS je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,24 ILS je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Teva Pharmaceutical Industries mit einem Umsatz von insgesamt 13,01 Milliarden ILS abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,03 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 13,47 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,21 ILS im Vergleich zu 4,17 ILS im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 50,77 Milliarden ILS, gegenüber 59,75 Milliarden ILS ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch