Teradata Aktie 3373802 / US88076W1036
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Teradata zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Teradata präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,579 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 395,8 Millionen USD – ein Minus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Teradata 416,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,35 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,65 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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