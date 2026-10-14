Tenet Healthcare Aktie 19722583 / US88033G4073
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tenet Healthcare legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tenet Healthcare lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tenet Healthcare die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,67 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tenet Healthcare 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Tenet Healthcare nach den Prognosen von 18 Analysten 5,49 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,29 Milliarden USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,49 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 22,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,31 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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