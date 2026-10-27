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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tencent äussert sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
14 Analysten schätzen, dass Tencent für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 23 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 31,36 Milliarden USD – ein Plus von 16,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 26,95 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 45 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,27 USD im Vergleich zu 3,44 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 51 Analysten durchschnittlich bei 122,88 Milliarden USD, gegenüber 104,58 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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