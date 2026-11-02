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02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tencent Music Entertainment Group Registered A wird voraussichtlich am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,829 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tencent Music Entertainment Group Registered A ein EPS von 0,770 HKD je Aktie vermeldet.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,64 Milliarden HKD – das wäre ein Zuwachs von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,25 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,39 HKD aus. Im Vorjahr waren 3,91 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 30 Analysten im Durchschnitt 41,11 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 35,68 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tencent Music Entertainment Group Registered Shs -A-
Analysen zu Tencent Music Entertainment Group Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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