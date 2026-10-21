Tenaris Aktie 1518297 / US88031M1099
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tenaris verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tenaris lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tenaris im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,815 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,860 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,99 Milliarden USD gegenüber 2,96 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,77 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,67 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,22 Milliarden USD, gegenüber 12,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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