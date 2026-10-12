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Analysen vor Bilanz 12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Temenos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Temenos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Temenos zieht Bilanz – das erwarten Analysten.

Temenos
68.53 CHF 2.30%
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Temenos veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Temenos im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,520 CHF je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 291,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 206,9 Millionen CHF erzielt wurde.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,37 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,17 Milliarden USD, gegenüber 905,9 Millionen CHF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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