Telia Aktie 1087941 / SE0000667925
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Telia stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Telia wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,667 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 11,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,600 SEK erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Telia 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,67 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Telia 19,86 Milliarden SEK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,30 SEK im Vergleich zu 0,900 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 83,50 Milliarden SEK, gegenüber 80,98 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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