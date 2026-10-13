Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Telenor ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Telenor ASA wird voraussichtlich am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,21 NOK aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,21 NOK, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 20,30 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,44 Milliarden NOK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,20 NOK im Vergleich zu 5,14 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 73,83 Milliarden NOK, gegenüber 76,55 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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