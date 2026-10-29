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29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Telefonica vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Telefonica wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,139 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,28 Prozent auf 9,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica noch 10,47 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 USD, gegenüber -0,910 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 38,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,64 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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|Erste Schätzungen: Telefonica vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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|Ausblick: Telefonica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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14.07.26
|Erste Schätzungen: Telefonica gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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13.05.26
|Ausblick: Telefonica informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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29.04.26
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Analysen zu Telefonica S.A. (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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