Telefon AB L.M.Ericsson Aktie 614660 / SE0000108649
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Telefon LMEricsson (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Telefon LMEricsson (A) wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,37 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Telefon LMEricsson (A) noch 3,34 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,43 Prozent auf 55,43 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Telefon LMEricsson (A) noch 56,24 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,45 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,53 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 226,17 Milliarden SEK, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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