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Tele2 AB Aktie 21358576 / SE0005190238

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tele2 (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tele2 AB
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Tele2 (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,07 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 SEK erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,55 Milliarden SEK gegenüber 7,44 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,96 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,61 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 30,37 Milliarden SEK, gegenüber 29,89 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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