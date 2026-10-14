Teck Resources Aktie 701638 / CA8787423034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Teck Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Teck Resources veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,43 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Teck Resources noch 0,580 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 25,92 Prozent auf 4,26 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Teck Resources noch 3,39 Milliarden CAD umgesetzt.
Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,13 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,84 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 15,20 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 10,76 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Teck Resources Ltd. (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Teck Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Teck Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Teck Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Teck Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Teck Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Teck Resources Ltd. (A)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.