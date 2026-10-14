Erste Schätzungen: Teck Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Teck Resources veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,43 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Teck Resources noch 0,580 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 25,92 Prozent auf 4,26 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Teck Resources noch 3,39 Milliarden CAD umgesetzt.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,13 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,84 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 15,20 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 10,76 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch