TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TechnipFMC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TechnipFMC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,875 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 5,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,79 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,30 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,73 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,93 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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