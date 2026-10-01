Erste Schätzungen: Tech Mahindra legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tech Mahindra äussert sich voraussichtlich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 18,84 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 13,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tech Mahindra in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 159,34 Milliarden INR im Vergleich zu 139,95 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 40 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 77,21 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 54,28 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 41 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 636,25 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 568,15 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch