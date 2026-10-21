TeamLease Services Aktie 31360054 / INE985S01024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TeamLease Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TeamLease Services wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass TeamLease Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,70 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 16,41 INR je Aktie gewesen.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 30,32 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,71 Milliarden INR aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 89,70 INR je Aktie, gegenüber 83,30 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 126,59 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 117,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu TeamLease Services Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: TeamLease Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: TeamLease Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: TeamLease Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TeamLease Services Ltd
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Gewinnen -- SMI und DAX beenden Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street geht es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.