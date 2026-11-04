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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TCM Group A-S Registered wird voraussichtlich am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen, dass TCM Group A-S Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,930 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,11 Prozent auf 347,0 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte TCM Group A-S Registered noch 288,9 Millionen DKK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,70 DKK im Vergleich zu 7,51 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden DKK, gegenüber 1,28 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu TCM Group A-S Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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