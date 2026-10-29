|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TAZMO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TAZMO wird voraussichtlich am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 55,00 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TAZMO 105,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,60 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 189,20 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 244,30 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 35,90 Milliarden JPY, gegenüber 35,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu TAZMO CO LTD
|
06:21
|Erste Schätzungen: TAZMO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: TAZMO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: TAZMO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TAZMO CO LTD
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX deutlich fester -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen dürften mit verschiedenen Vorzeichen starten. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.