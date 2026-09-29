Tata Technologies Aktie 130929623 / INE142M01025
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29.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tata Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tata Technologies wird voraussichtlich am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,91 INR aus. Im letzten Jahr hatte Tata Technologies einen Gewinn von 4,08 INR je Aktie eingefahren.
Tata Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,96 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,79 INR, gegenüber 13,47 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 68,95 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 55,06 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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