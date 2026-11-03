|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Target präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Target veröffentlicht voraussichtlich am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 35 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 USD in den Büchern gestanden.
24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 26,39 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,27 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 38 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,20 USD, gegenüber 8,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 110,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 104,78 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Target Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Target präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.26
|Target Aktie News: Target am Montagabend gefragt (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Target Aktie News: Target gewinnt am Montagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätte eine Investition in Target von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Target-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Target von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Target Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- US-Börsen schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.