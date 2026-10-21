Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tapestry öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tapestry wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 1,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,28 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 8,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,85 Milliarden USD gegenüber 1,70 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,96 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,27 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 8,54 Milliarden USD, gegenüber 8,00 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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