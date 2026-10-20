Tanger Factory Outlet Centers Aktie 84985 / US8754651060
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tanger Factory Outlet Centers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tanger Factory Outlet Centers lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,267 USD. Dies würde einer Verringerung von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tanger Factory Outlet Centers 0,280 USD je Aktie vermeldete.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 148,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 145,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,02 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,990 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 603,9 Millionen USD, gegenüber 581,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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